NTV.COM.TR

En-Nesyri'den Süper Lig'de son 8 maçta 12 gol

Fenerbahçe'de En-Nesyri, Süper Lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı.

En-Nesyri'den Süper Lig'de son 8 maçta 12 gol

, 'de Kasımpaşa ile karşılaştı.

Kasımpaşa maçında 21. dakikada takımını öne geçiren Youssef En-Nesyrii 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

12. GOLÜNE ULAŞTI

En-Nesyri, Kasımpaşa karşısında attığı iki golle Süper Lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

En-Nesyri'den Süper Lig'de son 8 maçta 12 gol - 1
Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga | Sarı lacivertlilerden yaralı taraftar için açıklama: "Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı"

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga | Sarı lacivertlilerden yaralı taraftar için açıklama: "Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı"

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...