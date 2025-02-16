En-Nesyri'den Süper Lig'de son 8 maçta 12 gol

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaştı.

Kasımpaşa maçında 21. dakikada takımını öne geçiren Youssef En-Nesyrii 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

12. GOLÜNE ULAŞTI



En-Nesyri, Kasımpaşa karşısında attığı iki golle Süper Lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.