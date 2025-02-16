En-Nesyri'den Süper Lig'de son 8 maçta 12 gol
Fenerbahçe'de En-Nesyri, Süper Lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaştı.
Kasımpaşa maçında 21. dakikada takımını öne geçiren Youssef En-Nesyrii 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.
12. GOLÜNE ULAŞTI
En-Nesyri, Kasımpaşa karşısında attığı iki golle Süper Lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Maç
- Fenerbahçe