En yaşlı Cincinnati Master şampiyonu: Novak Djokovic

Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, Cincinnati Masters Tenis Turnuvası finalinde dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına zorlu bir mücadele izletti.



"Tie break"e giden 2. seti maç puanı çevirdikten sonra kazanarak skoru eşitleyen Djokovic, yine büyük çekişmeye sahne olan final setini de 7-6 aldı ve sahadan galip ayrıldı.



Djokovic'in şampiyonluğa uzandığı yaklaşık dört saatlik heyecanın ardından, Sırp oyuncu rekorunu genişleterek 39. ATP Masters 1000 şampiyonluğunu elde etti.

"NADAL'A KARŞI OYNADIĞIM MAÇLA KIYASLAYABİLİRİM"



Maçın ardından Sırp raket, "Bugün yaşadığımız çılgın bir maçtı. İnişli çıkışlı bir maçtı. Hayatımda böyle çok fazla maç oynadığımı sanmıyorum.

Belki bunu 2012 Avustralya Açık'ta Nadal'a karşı oynadığım ve çok uzun süren maçla kıyaslayabilirim.



Açıkçası bugün üç set ama neredeyse dört saat sürdü. Kariyerim boyunca zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak yaşadığım en heyecanlı ve en zorlu maçlardan biriydi." ifadelerini kullandı.



Djokovic, bu yorucu galibiyeti, 2012'de Nadal'ı beş saat 53 dakikada mağlup ettiği Avustralya Açık final zaferiyle karşılaştırdı.



Djokovic ve Alcaraz, Wimbledon finalinde karşılaşmış, İspanyol raket, Djokovic'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.



Djokovic ve Dünya 1 numarası, dört müsabakaları boyunca sadece tenis severler için değil, tüm spor meraklıları için izlenmesi gereken maçlar çıkardılar. Henüz yeni yeni filizlenmeye başlayan rekabetlerinde Djokovic, 20 yaşındaki oyuncuyla daha pek çok karşılaşma bekliyor.



"BÖYLE BİRİNE ŞAPKA ÇIKARMAK GEREKİR"



Djokovic, "Bu kadar olgun oynayan, 20 yaşındaki bir çocuk için baskıyla bu kadar iyi başa çıkabilen böyle birine şapka çıkarmak gerekir. Ne kadar genç olduğunun farkındayız. Bu onun hakkında çok etkileyici olan bir şey. Kortta hissettiklerim bana biraz da kariyerimizin en parlak dönemlerinde Nadal'la karşılaştığımız zamanları hatırlatıyor." diye konuştu.



Tur düzeyindeki 95. şampiyonluğuyla 36 yaşındaki Djokovic, Açık Dönem'deki en yaşlı Cincinnati şampiyonu oldu.

