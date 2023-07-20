En yüksek teklifi Fenerbahçe yaptı: Wilfried Zaha gelişmesi

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer takviyelerine devam ediyor. Son olarak Rodrigo Becao'yu kadrosuna katan Sarı-lacivertlilerin radarında Wilfried Zaha var.

Bonservisini elinde bulunduran Wilfried Zaha'ya Avrupa'daki en yüksek teklifi Fenerbahçe yaptı.



Yönetim 5 milyon Euro'nun üstünde bir maaşın yanında imza parası da önerdi. Crystal Palace da Zaha'yla sözleşme yenilemek istiyor.



Fildişi Sahilli futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerini ise ilk etapta reddetti.



MESAJ YAĞMURUNA UĞRADI

Fenerbahçe taraftarları, Zaha ve ailesinin sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu. Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha, gelen transfer mesajlarından sıkıldığını belirterek "Wilf ve bana desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme mesaj atmayı bırakırsanız harika olur. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor." şeklinde bir paylaşım yaptı.

BARAJ RENKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Wilfried Zaha'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saha içerisindeki baraj renkleri Fenerbahçe'nin renklerini anımsatması dikkat çekti.