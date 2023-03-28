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Endonezya ile FIFA arasında İsrail gerilimi: U20 Dünya Kupası askıya alındı

20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı düzenleyecek Endonezya ile FIFA arasında İsrail gerilimi yaşanıyor. FIFA, ev sahibi ülkede turnuvaya katılacak İsrail hakkında veto çağrısı yapılması nedeniyle kura çekimini askıya aldı.

Endonezya ile FIFA arasında İsrail gerilimi: U20 Dünya Kupası askıya alındı

Gençlerin Dünya Kupası, siyasetin gölgesinde kaldı.

20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı düzenleyecek 'da, turnuvaya katılma hakkı elde eden İsrail'e veto çağrısı yapılınca, organizasyonu askıya aldı.

Kriz, maçlara ev sahipliği yapacak Bali Adası'nın valisinin, İsrailli futbolcuları ağırlamayacaklarını açıklamasıyla başladı.

Filistin sorunu sebebiyle İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezya'nın devlet başkanı Joko Widodo, FIFA ile yapılan müzakerelere rağmen dış politikalarını değiştirmeyeceklerini söyledi.

Widodo, "Müzakerelerin ardından İsrail'in katılımına izin versek bile, Filistin'e olan güçlü desteğimiz devam edecek. Uymamız gereken FIFA kurallarına göre hareket edeceğiz. Ancak bu siyasi duruşumuzu değiştirmeyecek." dedi.

FIFA, Endonezya Federasyonu ile devam eden müzakereler nedeniyle 31 Mart'ta yapılması gereken kura çekimini iptal etti.

Dünyanın en kalabalık müslüman ülkesi olan Endonezya, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması halinde futbol tarihindeki en geniş katılımlı organizasyonu gerçekleştirecek.

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