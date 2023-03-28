Endonezya ile FIFA arasında İsrail gerilimi: U20 Dünya Kupası askıya alındı

Gençlerin Dünya Kupası, siyasetin gölgesinde kaldı.

20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı düzenleyecek Endonezya'da, turnuvaya katılma hakkı elde eden İsrail'e veto çağrısı yapılınca, FIFA organizasyonu askıya aldı.



Kriz, maçlara ev sahipliği yapacak Bali Adası'nın valisinin, İsrailli futbolcuları ağırlamayacaklarını açıklamasıyla başladı.



Filistin sorunu sebebiyle İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezya'nın devlet başkanı Joko Widodo, FIFA ile yapılan müzakerelere rağmen dış politikalarını değiştirmeyeceklerini söyledi.



Widodo, "Müzakerelerin ardından İsrail'in katılımına izin versek bile, Filistin'e olan güçlü desteğimiz devam edecek. Uymamız gereken FIFA kurallarına göre hareket edeceğiz. Ancak bu siyasi duruşumuzu değiştirmeyecek." dedi.



FIFA, Endonezya Futbol Federasyonu ile devam eden müzakereler nedeniyle 31 Mart'ta yapılması gereken kura çekimini iptal etti.



Dünyanın en kalabalık müslüman ülkesi olan Endonezya, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması halinde futbol tarihindeki en geniş katılımlı organizasyonu gerçekleştirecek.

