Endonezya'da futbol maçında izdiham: 125 ölü

Endonezya'nın Java eyaletine bağlı Malang'ta Endonezya ligi maçında Arema ve Persebaya Surabaya takımları karşı karşıya geldi.

Arema evinde oynadığı maçta rakibine 3-2 yenilince, binlerce taraftan bir anda sahaya daldı.

Rakip takım oyuncuları koşarak sahanın dışına kaçtı. Bazı Arema oyuncuları taraftarların saldırısına uğradı.



Polisin yanında bile bulundurması FIFA kurallarınca yasak olan gözyaşartıcı gazla kalabalığa müdahalesi faciaya davetiye çıkardı.

ÖLÜ SAYISINA DÜZELTME

Binlerce kişi gazdan kaçmaya çalışınca stadyum kapılarında izdiham yaşandı. Başta faciada 174 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Ancak Endonezya hükümeti daha sonra ölü sayısını 125 olarak düzeltti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Endonezya Futbol Federasyonu, olaylarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Federasyon can kayıplarından, taraftarlara sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.

Endonezya hükümetinden ise stadyum kapasitesinden fazla bilet satıldığı açıklaması geldi. Taraftarların tamamının evsahibi takımdan olduğu, rakip takım taraftarlarının stadyuma alınmadığı da gelen haberler arasında.

LİG ASKIYA ALINDI

Endonezya futbol federasyonu soruşturma için ligi askıya aldı.



FIFA ise futbol tarihinin en büyük facialarından birinin yaşandığı Endonezya'dan rapor istedi.

1964'TE 328 KİŞİ ÖLDÜ



Olay, 1964'den bu yana yaşanan en büyük stadyum faciası olarak da kayıtlara geçti.



1964'de peru'daki Ulusal Stadyum'da oynanan Peru-Arjantin Milli maçının ardından çıkan olaylarda 328 kişi hayatını kaybetmişti.



Heysel Faciası olarak tarihe geçen, 1985 yılında Brüksel'deki Juventus-Liverpool Avrupa şampiyonası finalinde yaşanan tribün faciasında ise 39 kişi yaşamını yitirmişti.