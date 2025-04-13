Enes Çelik: Çok şükür mutlu sona ulaştık

Çelik, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takıma destek veren herkese teşekkür etti.



Çok mutlu olduklarını ifade eden Çelik, "Şehirdeki bütün ağabeylerimize büyüklerimize, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Takımımıza hayırlı olsun, hak ettik, çok şükür mutlu sona ulaştık." diye konuştu.

