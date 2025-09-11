Enes Pınar'ın hedefi Balkan Şampiyonası

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Enes Pınar, 13-14 Eylül tarihlerinde Kosova'da düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda 90 kiloda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren milli sporcu, madalya için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

"BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM"

Sıkı bir antrenman dönemi geçirdiğini kaydeden Enes Pınar, "Çok sıkı bir antrenman dönemi geçiriyoruz. Balkan Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, kürsüye çıkmak istiyorum. Bunun için var gücümle çalışıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim." dedi.

Antrenörler İsmail Canıtez ve Halil Öğer ise yaptıkları ortak değerlendirmede, sporcunun yüksek motivasyon ve form durumuna dikkat çekerek, "Enes disiplinli çalışmalarıyla bize güven veriyor. Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.