Enes Ünal attı, Getafe deplasmanda bir puan aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.



Ligin alt sıralarındaki iki takımın mücadelesinde Getafe, 43. dakikada Enes Ünal'ın attığı frikik golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Celta, karşılaşmanın 89. dakikasında Joseph Aidoo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



İlk 11'de sahaya çıkıp, 84. dakikada yerini Jaime Mata'ya bırakan milli futbolcu Enes, bu sezon La Liga'da 3. golünü attı.



Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan Getafe 10 puanla 17.'likte kalırken, Celta Vigo ise 11 puanla 13. sıraya yükseldi.