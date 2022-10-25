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Enes Ünal attı, Getafe deplasmanda bir puan aldı

La Liga ekiplerinden Getafe, Celta Vigo deplasmanında bir puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı. Milli futbolcu, bu sezon ligde 3. golünü attı.

Enes Ünal attı, Getafe deplasmanda bir puan aldı

İspanya 1. Ligi'nin () 11. haftasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin alt sıralarındaki iki takımın mücadelesinde Getafe, 43. dakikada Enes Ünal'ın attığı frikik golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Celta, karşılaşmanın 89. dakikasında Joseph Aidoo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

İlk 11'de sahaya çıkıp, 84. dakikada yerini Jaime Mata'ya bırakan milli futbolcu Enes, bu sezon La Liga'da 3. golünü attı.

Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan Getafe 10 puanla 17.'likte kalırken, Celta Vigo ise 11 puanla 13. sıraya yükseldi.

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