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Enes Ünal'ın talihsiz sakatlığı: Sahayı gözyaşlarıyla terk etti

Milli futbolcu Enes Ünal İspanya kariyerinde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ünal 7. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemeyince gözyaşlarıyla oyundan çıktı.

Enes Ünal'ın talihsiz sakatlığı: Sahayı gözyaşlarıyla terk etti
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La Liga'nın 36. hafta mücadelesinde Real Betis ile Getafe karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmada büyük bir şanssızlık yaşadı.

Maça ilk 11'de başlayan Ünal, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yere ters basan Ünal acılar içinde yerde kaldı.

Ünal yapılan müdahalelere rağmen oyuna devam edemedi. Milli futbolcu gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Bu sezon Getefe formasıyla La Liga'da ve Kral Kupası'nda toplam 37 maça çıkan Enes Ünal 15 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

Enes Ünal'ın talihsiz sakatlığı: Sahayı gözyaşlarıyla terk etti - 1
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