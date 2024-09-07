Engin Fırat’ın çalıştırdığı Kenya, Afrika Uluslar Kupası’na beraberlikle başladı

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat’ın yaptığı Kenya A Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri J Grubu’nda ilk maçını oynadı.



Kenya, ilk maçında ağırladığı 2014 Afrika Uluslar Kupası 4.'sü Zimbabve ile golsüz berabere kaldı. Kenya'nın sahasının bakımda olmasından dolayı müsabaka Uganda'da oynandı.



Grubun ilk maçında taraflar 1’er puanı paylaştı. Fırat’ın öğrencileri, bir sonraki maçını 10 Eylül Salı günü Namibya ile oynayacak.



J Grubu’nda Kenya ile birlikte Zimbabve, Namibya ve Kamerun yer alıyor.

