Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Enis Destan'ın nilanlısı Arzum Kuruçalı kim?

Trabzonspor forması giyen Enis Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Oğlunun nişanına gitmeyen Gül Destan, gelinin yaşına dikkat çekti ve bu birlikteliği onaylamadığını ifade etti. Gül Destan'ın paylaşımları ardından gözler Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı'ya çevrildi. İkili paylaşımlar karşıında sessizliğini koruyor.



ENİS DESTAN KİMDİR?



Santrfor mevkiinde oynayan Türk futbolcu Enis Destan, 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı. 24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. 29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A millî takımına çağrıldı.



ARZUM KURUÇALI KİMDİR?



1992 doğumlu olan Arzum Kuruçalı, İzmir Urla'da yaşıyor. Ege Üniversitesi mezunu olan ve antrenörlük yapan Arzum Kuruçalı, pilates eğitmenliği yapıyor.