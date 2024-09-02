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Enis Destan'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynadığı mücadelenin 90. dakikasında sakatlanan Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Enis Destan'dan Trabzonspor'a kötü haber

, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Bordo-mavililerde 90. dakikada sağ omzunun üzerine düşen ve sedyeyle oyundan alınan Enis Destan'ın sağlık durumu belli oldu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği kaydedildi.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

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