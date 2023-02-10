Enkazdan 113 saat sonra kurtarıldı, Arda Güler'e seslendi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde 113 saat sonra kurtarılan Mesut, Arda Güler'e seslendi. Minik afetzede, "Arda Güler ağabey seni çok seviyorum" dedi.



Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.



Adıyaman'da depremin 113. saatinde Mesut isimli depremzede, Fenerbahçeli Arda Güler'e seslendi.



"Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum." diyen Mesut, "Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Hocaya söyle seni daha çok oynatsın" dedi.

ARDA YANIT VERDİ

Arda Güler ise Mesut'un çağrısına, "Güzel kardeşim, sen pes etmedin, sen başardın. Mücadelen ile bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.