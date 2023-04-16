Enner Valencia 3 gol daha atarsa rekor kıracak

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kullanan takım olan Fenerbahçe, 16. kez penaltı kullanırken bunların 13'ünde topun başına geçen isim Enner Valencia oldu.



Valencia, Süper Lig'de dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta penaltıdan 12. golünü atarken, Ekvadorlu oyuncu toplamda 27 gole ulaştı.



KOCAMAN'IN REKORUNU KIRABİLİR



Valencia 3 gol daha atarsa, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Aykut Kocaman'ı geride bırakacak.



Kocaman, sarı lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda gol kralı olurken, fileleri 29 kez havalandırmıştı.

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