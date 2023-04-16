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Enner Valencia 3 gol daha atarsa rekor kıracak

Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla 3 gol daha atarsa Aykut Kocaman'ı geçerek rekor kıracak ve adını tarihe yazdıracak.

Enner Valencia 3 gol daha atarsa rekor kıracak

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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kullanan takım olan , 16. kez penaltı kullanırken bunların 13'ünde topun başına geçen isim Enner Valencia oldu.

Valencia, Süper Lig'de dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta penaltıdan 12. golünü atarken, Ekvadorlu oyuncu toplamda 27 gole ulaştı.

KOCAMAN'IN REKORUNU KIRABİLİR

Valencia 3 gol daha atarsa, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Aykut Kocaman'ı geride bırakacak.

Kocaman, sarı lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda gol kralı olurken, fileleri 29 kez havalandırmıştı.

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