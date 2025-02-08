Enner Valencia'dan Beşiktaş'ın yeni ismi Arroyo yorumu: "Çok yetenekli"

Beşiktaş, ara transfer döneminde ilk takviyesini Independiente forması giyen Keny Arroyo ile yaptı.

Siyah-beyazlılar 18 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin eski forveti Enner Valencia, Arroyo için değerlendirmelerde bulundu.

De Una'ya konuşan Valencia'nın açıklamaları şöyle:

"Çok yetenekli bir oyuncu ve sakin bir insan. Dün biraz konuştuk ve İstanbul'da neye ihtiyacı olursa ona yardım etmek için burada olduğumu söyledim.



"NEREDE KALACAĞIYLA İLGİLİ ÖNERİLERDE BULUNDUM"

Beşiktaş'ın antrenman yaptığı yere çok yakın oturuyordum ve nerede kalabileceğiyle ilgili önerilerde bulundum.



Türkiye'de lig çok fiziksel ve geçiş oyunları var. Ama sahip olduğu kaliteyle çok iyi işler başarabilecek, harika bir takıma katılacak ve harika bir taraftarın önünde oynayacak. Taraftarların onu seveceğini biliyorum."