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Enner Valencia'dan yakalanması zor istatistik

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia bu sezonki performansıyla adeta parmak ısırtıyor. Konyaspor karşısında 2 gol bulan Valencia, yakalanması zor bir istatistiğe imza attı.

Enner Valencia'dan yakalanması zor istatistik

'in erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşan maçı 4-0 kazandı. 

Sarı-lacivertliler'in 2 golü Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'dan geldi.

Dakikalar 13'ü gösterirken kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başaran Valencia, ilk yarının uzatma bölümlerinde bir kez daha sahneye çıktı. 33 yaşındaki oyuncu 45+6. dakikada sağ taraftan yapılan ortada zor vuruşta topu ikinci kez filelerle buluşturdu.

GOLLER ONDAN GELİYOR

Valencia kaydettiği bu sayılarla gol sayısını 22'ye yükseltirken, Fenerbahçe'nin son 10 golünün 7'sini kaydetmeyi başararak zor bir istatistiğe imza attı.

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