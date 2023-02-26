Enner Valencia'dan yakalanması zor istatistik

Süper Lig'in erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe maçı 4-0 kazandı.



Sarı-lacivertliler'in 2 golü Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'dan geldi.



Dakikalar 13'ü gösterirken kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başaran Valencia, ilk yarının uzatma bölümlerinde bir kez daha sahneye çıktı. 33 yaşındaki oyuncu 45+6. dakikada sağ taraftan yapılan ortada zor vuruşta topu ikinci kez filelerle buluşturdu.

GOLLER ONDAN GELİYOR



Valencia kaydettiği bu sayılarla gol sayısını 22'ye yükseltirken, Fenerbahçe'nin son 10 golünün 7'sini kaydetmeyi başararak zor bir istatistiğe imza attı.