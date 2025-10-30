Enzo Maresca oyuncusuna ateş püskürdü: "Utanç verici"

İngiltere Lig Kupası'nın dördüncü turunda Chelsea, Wolverhampton'u deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Londra ekibinin forvet oyuncusu Liam Delap, karşılaşmanın 86. dakikasında kırmızı kart gördü. Maviler'in teknik direktörü Enzo Maresca, bu durumdan dolayı oyuncusuna tepki gösterdi.



"UTANÇ VERİCİ"



Delap'ı birden fazla kez uyardığını belirten Maresca, "Delap, kırmızı kartı hak etti, aptalca bir fauldü. Yedi dakika içinde iki sarı kart gördük. Utanç verici, bundan kaçınabilirdik. Gördüğü sarı karttan sonra ona dört veya beş kez sakin olmasını söyledim. Ancak Liam sahadayken kendisi için oynuyor, bazı şeylerin farkına varmakta zorlanıyor ve çevresini dinlemiyor." ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMI CEZALANDIRMAM"



İtalyan teknik adam, daha önce verdiği bir demeçte gördükleri kartlardan dolayı oyuncularını cezalandırmadığını söylemişti. Maresca, "Ben, kişisel olarak oyuncularını cezalandıran bir teknik direktör değilim. Evdeki çocuklarıma nasıl ceza vermiyorsam futbolcularıma da vermiyorum." demişti.



SIRADAKİ MAÇ TOTTENHAM İLE



Şu an Premier Lig'in dokuzuncu sırasında yer alan Chelsea, önümüzdeki cumartesi (1 Kasım 2025) günü Tottenham Hotspur'un konuğu olacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.