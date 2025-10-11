Erbaaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erbaaspor - Ankaraspor maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Erbaaspor ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Ankaraspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



ERBAASPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN?



TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Erbaaspor - Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Tokat'da, Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanacak kritik maç yarın (12 Ekim) saat 14.00’da başlayacak ve Sıfır TV Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.



