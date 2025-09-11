Erciyes 38 FK’nin kupa mesaisi 16 Eylül’de

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Mavi-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile Mersin’de karşı karşıya gelecek.

16 Eylül 2025 Salı günü Mersin Stadyumu’nda Hatayspor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü arasında oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.