Erciyes, ilk kez uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak

Erciyes Kayak Merkezi'ni yaz aylarında da sporcuların gözdesi haline getirecek projelerden biri olan 12 adet tenis kortundan oluşan tesis, tenis tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Çalışmaları tamamlanan proje, 26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı, ilk müsabakaları bugün saat 10.00 itibarıyla 12 kortta aynı anda başlayan Uluslararası Tenis Turnuvası ile hizmete girdi.

Erciyes'in muhteşem doğasında gerçekleşecek turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'e bir spor dalını daha eklemenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Erciyes'e bir spor dalını daha eklemenin, bir yüksek irtifa tesisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Çok hoş bir ortam var. Yerli, yabancı birçok profesyonel tenisçi antrenmanlarına başladı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun iş birliğinde yapılan Uluslararası Tenis Turnuvamız var" diye konuştu.



Elcuman, Erciyes'in uluslararası bir merkez olduğuna dikkat çekerek, "26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu var ve sporcuların yarısından çoğu yabancı uyruklu. O açıdan Erciyes'in uluslararası bir merkez olduğunun bir kez daha kanıtı diyoruz. Tüm tenis severleri, tüm Kayseri halkımızı buradaki maçları izlemeye davet ediyorum" dedi.

Uluslararası Tenis Federasyonu, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi'nde kente kazandırılan 12 adet tenis kortundan oluşan tesiste nefesleri kesecek.

Dünya genelinde tenis tutkunlarının yakından takip ettiği tenis turnuvasına Türkiye, Romanya, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, Amerika, Macaristan, Hollanda, Bulgaristan, İsveç, Belçika, İtalya, Slovakya, Slovenya, Rusya, Makedonya, Yunanistan, KKTC, Sırbistan, Hindistan, Tayland, Litvanya, Kazakistan, Özbekistan ve İran olmak üzere 26 ülkeden 300'ü aşkın tenisçi katılıyor.

Kent genelindeki modern spor tesislerinin yanı sıra dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ni Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kayak Okulu, Çadır & Karavan Kamp Alanı ve 12 adet tenis kortu tesisi ile güçlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası spor alanına 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri mührünü vurma noktasında kararlılıkla ilerliyor.