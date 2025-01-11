Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliği yaptığı Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, grup maçlarıyla start aldı.



Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde kar üzerine oluşturulan alanda başlayan şampiyonanın ilk günü grup maçlarına sahne oldu.



Sporseverler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 5 erkek ve 5 kadın takımında yer alan 120 sporcunun kıyasıya mücadelesini izledi.



Şampiyona, yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek.



Eski Ragbi Milli Takım Sporcusu ve Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Mehmet Kahveci, Erciyes'te düzenlenen kar ragbisinin federasyon tarafından 2025 yılında yapılan ilk organizasyon olduğunu söyledi.



Bu yıl yaz fikstürünün çok yoğun olduğunu belirten Kahveci, "Kar ragbisini 2 yıldır düzenliyoruz. Bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.



Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ise yazın yüksek irtifa kamp merkezinde başladıkları ragbi sporuna, bugün de kar üzerinde devam ettiklerini dile getirdi.



Erciyes'in kış sporlarının yanı sıra kar voleybolu ve ragbi gibi ekstrem sporlara da ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akşehirlioğlu, "Erciyes kar üzerinde yapılabilen her spora uygun bir yer." ifadesini kullandı.