NTV.COM.TR’ye geri dön

Erciyes'te diplomatik kayak ve snowboard yarışı

Kayseri Erciyes A.Ş. ve Çekya Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen 4’üncü Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı, 110 kayakçının katılımıyla Erciyes’te gerçekleştirildi.

Erciyes'te diplomatik kayak ve snowboard yarışı

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde 4’üncü Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı; Çekya, Avusturya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinin ortaklığında gerçekleştirildi. Develi Kapı bölgesinde düzenlenen müsabakalara, büyükelçiliklerde çalışanlar, diplomat ve yakınlarının yanı sıra Ankara ve Kayseri’deki kayak okulları öğrencilerinden oluşan 110 yarışçı katıldı. Yarışlar sonrasında derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları verildi.

Program sonunda Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek’e katkı ve destekleri için teşekkür ederek, plaket takdim etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;