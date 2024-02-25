Erciyes'te diplomatik kayak ve snowboard yarışı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde 4’üncü Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı; Çekya, Avusturya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinin ortaklığında gerçekleştirildi. Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı bölgesinde düzenlenen müsabakalara, büyükelçiliklerde çalışanlar, diplomat ve yakınlarının yanı sıra Ankara ve Kayseri’deki kayak okulları öğrencilerinden oluşan 110 yarışçı katıldı. Yarışlar sonrasında derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları verildi.



Program sonunda Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek’e katkı ve destekleri için teşekkür ederek, plaket takdim etti.



