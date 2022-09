Erden Timur: Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, büyük bölümünü 10 kişi oynadıkları ve uzatma bölümünde attıkları golle 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçındaki hakem yönetimini eleştirdi.



Nef Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Timur, "Her geçen gün daha iyi olacak. 10 kişi kaldıktan sonra muazzam bir mücadele ortaya koyduk. Zorlu bir mücadeleyi kazandık. Hakem hatalarını konuşmayalım, bağımsız kişilere inceletip, Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF) yetkililere aktaralım istedik. Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı. Bu maçta da hiç kimsenin ikinci sarı kart demeyeceği bir karar ve sayamayacağım bir sürü şey. Bundan birkaç gün önce rakip takımlardan birinin net olmasına rağmen penaltı verilmeyen bir olay var. Her zaman doğru davranmanın karşılığı bu olmamalı." diye konuştu.

"BU İŞE ARTIK DUR DİYECEĞİZ"



TFF ile tespit ettikleri hakem hatalarına ilişkin görüşme yapacaklarını vurgulayan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:



"Bu işe artık dur diyeceğiz. Türk futboluna kötülük edenlerin sonuçlarına katlanması gerekiyor. Bu konuda federasyon yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptık. Her zaman Galatasaray üslubuna yakışan bir şekilde olacağız. Bu kasıtlar sadece bize değil yeni seçilen federasyonun yönetim tarzına da yapılıyor. Bundan sonra da böyle şeyler olduğu müddetçe gereken şeyleri söyleyeceğiz. Hiç kimsenin bize zarar vermesini kabul etmiyoruz. Gereken tüm konuları ilettik ve ileteceğiz.

Galatasaray her maçta hakemleri yenmek zorunda değildir. Bu bir şekilde son bulacak. Son bulana kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Sabrımızın sonucunda farklı şeyler gördüğümüz için konuşacağız. Futbol ailesinin hepsinin paydaşlarına sahip çıkması gerekiyor."

"TRANSFERLER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GELMİŞ OLACAK"



Son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Timur, "Birkaç gün içinde transferlerin hepsi gelmiş olacak. Herkesin beklentisini anlıyorum ama rakiplerimizden yaklaşık 3 ay geç transfere başladık. Finansal olarak bir gerçeklik var. Geçen seneden bu yana 52 milyon avronun üzerinde gelir azalması var. Çok iyi futbolcuları almak zorundayız. Transferler çarşamba ve perşembe günü ülkemize gelmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.