Erden Timur: Toplumun gerilmemesi için herkesin her şeyi görmesi lazım

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında Şanlıurfa’da bulunan 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 1. dakikada geliştirdiği atak ile Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına giderek sahadan çekildi. Ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, açıklamalarda bulundu.



Erden Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi gerektiğini ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini ifade ederek, “Kimse böyle bir maç olsun istemezdi herhalde. Maçın oynanması herkes için, Urfa'daki taraftarlar için iyi olurdu. Temel konu şu gerginliğin bitmesi. Gerginlik devam ederse daha farklı şeyler olmasından herkes endişe ediyor. Ne kadar şey anlatırsak anlatalım, sahada bitiyor her şey. Burada toplumdan taraflı tarafsız herkesin haksızlıkların olup olmadığını bilmesi için en önemli şey veriler. Ne haksızlık yapıldığına teker teker bakılması gerekiyor. Bunlar ortaya çıksın, biz diyoruz ki herkes bunların sonucunu baştan kabul etsin. Herkes gerçeği görsün ki, kafalardaki soru işaretleri bir an evvel kalksın. Şeffaflık böyle şeylere fayda eder. Geçenlerde hakem toplantısı sızmıştı. Önce Galatasaray'la ilgili kısım sızdı. Sonra TFF hepsini yayınladı ve görüldü. Bilgiyi gizleyerek herkesi manipüle edebiliriz. Bunu engellemek için tek çare şeffaflık olması” şeklinde konuştu.



"BİRÇOK DEFA TFF'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİK"



Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını aktaran Erden Timur, “İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı, o yüzden hep rahat uyuyoruz. Çok fazla söyleyecek şey var. Şahsıma 20'ye kadar hakaret edildi. Hiçbir defa karşılık vermedim. Karşılık versem kendi taraftarımdan çok daha olumlu şeyler alırım. Toplumun gerilmemesi için herkesin her şeyi görmesi lazım. Birçok defa TFF'yi istifaya davet ettik. Kulüpler Birliği imza toplamaya başlıyordu. Federasyon da buna karşı böyle bir açıklama yaptı. Kulüplerin gösterdiği tavırda amaç hasıl oldu. Hep doğru bir federasyon ve doğru kurullar olsun. 100'e yakın insandan oluşuyor bu listeler” dedi.



“GERGİNLİĞİN AZALTILMASI İÇİN HER ŞEY YAPILMALI"



Erden Timur sosyal medya paylaşımları hakkında tüm yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyleyerek, "Futbolun bir eğlence tarafı da var. Tabii onun dozajı düzeyi önemli. Sosyal medyada tüm yapılanmanın araştırılması gerekiyor. Diğer türlü manipülasyonlar yapılıyor ve konu bir yere gitmiyor. Herkes incelenirse zaten kim yanlış yapıyorsa ortaya çıkacaktır. Devletin bu konuda inceleme başlatması lazım. Ben temiz eller başlasın dedikten sonra biliyorsunuz ki bir sürü şey oldu. Belki herkes o zaman çözmeye yönelik imzaları verse bunların hiçbirisi olmayacaktı. Bu konuda bir şey konuşulmadı. Gerginliğin azaltılması için her şey yapılmalı. Bence tarafların da bunu yapmaya hazır olması lazım” ifadelerini kullandı.

