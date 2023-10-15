Erden Timur, Zaniolo ile görüştü: İllegal bahis iddialarına yanıt

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, İtalya'da yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında gök mavililerin milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Zaniolo'nun yalnızca illegal bahis oynamadığı, aynı zamanda uygulamanın organize edilmesinde ve yaygınlaştırılmasında aktif rol oynadığı yönünde suçlamalarla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İtalyan oyuncuyla konuştuğunu söyledi.

"BÖYLE BİR ŞEYİN İÇİNDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Timur, Zaniolo ile yaptığı görüşmenin neticesinde, "Zaniolo ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile de sürekli temas halindeyiz. Daha davanın ilk günü ve ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.