Erden Timur'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için adalet vurgusu: Yabancı hakem yönetmeli

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 29. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi de merakla bekleniyor.



Özellikle kritik müsabakayı hangi hakemin yöneteceği belirsizliğini korurken, sarı - kırmızılı kulübün eski yöneticisi Erden Timur'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

HAKEM SORUSUNU YANITLADI



Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçı izlemek için RAMS Park'a giden Timur, taraftarların fotoğraf ve imza isteğini kırmazken, kendisine yöneltilen hakem sorusunu da yanıtladı.

"ADALET GEREĞİ YABANCI OLMALI"



Ekol TV'nin "Derbide yabancı hakem olmalı mı?" sorusuna Timur, "Adalet gereği derbide yabancı hakem olmalı. Bir standart koyulduysa devam etmesi lazım." şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.