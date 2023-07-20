Erden Timur'dan Icardi yanıtı: "Wanda Nara'nın birkaç testi kaldı, gelecekler"

Galatasaray, Medicana ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılı yönetim Rams Park'ta düzenlenen basın toplantısında sponsorluk hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan başkan Dursun Özbek ve Sportif Başkanvekili Erden Timur imza törenine katılım sağladı.



"ICARDI'NİN EŞİNİN BİRKAÇ TESTİ KALDI, GELECEKLER"



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erden Timur, "Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık konusu var, onun birkaç tane daha testi var. Onun akabinde gelecekler." dedi.

CEDRIC BAKAMBU



Ayrıca Timur, gelen Bakambu transferi sorusuna, "Cedric Bakambu ile ilgili herhangi bir şey söyleyebilmek mümkün değil. İlk maçtan önce boş olan yerleri dolduracağız. Herkesin heyecanı ve bu konudaki arzusunu anlıyorum ama transfer bedelleri 2.5-3 kat arttı. Bizimde gelirlerimiz artmadı yüzde 35 düşüş yaşadı dolayısıyla o sabrı göstermemiz lazım." yanıtını verdi.

TRANSFERİ TAMAMLANACAK 3-4 OYUNCU DAHA VAR



Öte yandan yeni transferler için duyuru yapan Erden Timur, "Transferini sonuçlandıracağımız 3-4 oyuncu daha var. Onları da Şampiyonlar Ligi 2. turundan önce açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 10 TAKIMINDAN BİRİ OLMAK İSTİYORUZ"



Galatasaray'ın hedeflerinden bahseden Timur, "Avrupa'nın en büyük 10 takımından biri olmak ve kısa vadede Avrupa'da yeniden kupa kazanmak istiyoruz." dedi.

"BOEY VE NELSSON'U TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

Oyunculara teklifler geldiğini belirten Erden Timur, "8 oyuncumuza önemli teklifler var ama amacımız Şampiyonlar Ligi. Boey ve Nelsson'u takımda tutmak istiyoruz." diye belirtti.

Ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihinin açıklanmamasıyla ilgili, Erden Timur "Avrupa maçları çok erken başladı, belki ondan açıklanmadı." dedi

"TALISCA'NIN MAAŞ SEVİYESİ YÜKSEK"

Talisca transferi haberleriyle ilgili gelen soruya Timur, "Talisca'nın maaş seviyesi yüksek olduğu için 10 milyon euroluk maaşı var çünkü bu anlamda çok mümkün değil. İsteriz ki daha düşük maaş seviyelerinde böyle oyuncular takımımızda yer alsın.

"BU SORUYU TFF'YE SORUN"

Süper Kupa finalinin tarihinin belirtilmemesiyle ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Ben öyle düşünmüyorum. TFF'nin neyi, nasıl düşündüğü konusunda fikir beyan etmek çok zor. 20 sene önce verilen kararı da değiştirmeye çalışıyorlar. Süper Kupa tarihi bellidir. Herhalde kafalarında bir şey vardır, bir bildikleri vardı. Bu nedenle sene sonuna ertelemişlerdir. Kendi kararları. Bu soruyu TFF'ye sorun." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk gelirlerini artırmak istediğini vurgulayan Özbek, "40-50 Milyon dolar sponsorluk geliri sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Çok önemli projelerimiz var. Galatasaray, Türkiye'deki en büyük sponsorluk anlaşmasını yapacak. Yakında göreceksiniz. Açıklamaya korkuyoruz. Her transferimiz taklit edildiği gibi, her projemiz de taklit ediliyor. Sataşmalar oluyor." dedi.



"20 SENEDEN BERİ NEREDEYDİNİZ?"



"Bu 5 yıldız konusunda söyleyecek hiçbir şey yok. Daha önce 'iflas etmiş tüccar' örneğini vermiştim. Olay net ve tartışmaya kapalıdır!' 20 senedir nerdeydiniz kardeşim? 1959 yılından itibaren deplasmanlı Türkiye Ligi başlamış. 2001 yılında da 5 şampiyonluk alana 1 yıldız verilmiş. Bu kararı alan kim? TFF. Bu kararı Galatasaray Kulübü almadı, TFF aldı. O tarihte Beşiktaş bir başvuru yapmış ve iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Yahu 20 seneden beri neredeydiniz kardeşim? 20 senedir gündeme gelmeyen konuyu şimdi gündeme getiriyorsunuz. Bu işin noktası konmuş. TFF'nin aldığı son karar son derece hukuksuz. Bu konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Türk futbolunun ihtiyacı ne şu anda? Finansal kriz yaşıyoruz bunu konuşan var mı? Yok. Başarısızlık diz boyu olmuş. Nedir, 'Milattan önce benim yıldızlarım vardı, nerede?' konuşuyoruz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ ELEME TURU İLK MAÇINA ÇIKACAK



Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilius ile karşılaşacak. Mücadele 25 Temmuz Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

