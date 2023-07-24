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Erden Timur'dan transfer açıklaması: Icardi gibi 2-3 isim daha getirmek istiyoruz

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer sürecine ilşkin açıklamalarda bulundu. Timur, "Hayalimiz tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da şampiyon olacağız. Mauro Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz." dedi.

Erden Timur'dan transfer açıklaması: Icardi gibi 2-3 isim daha getirmek istiyoruz
Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı

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Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'te konuşan Timur, takım olarak hedeflerini açıkladı.

"ICARDI GİBİ 2-3 İSİM DAHA GETİRMEK İSİTYORUZ"

Erden Timur, "Hayalimiz tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. Mauro Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz." dedi.

Timur sözlerinin devamında; "Oyuncuyu öyle bir etkileyeyim ki Galatasaray'a getireyim, şampiyon olalım, başarılar gelsin derseniz olmaz. Materyalizm, sonuç odaklılık için insanları kullanmak bu. 'Siz karşınızdakinin değerlerine önem veriyor musunuz, onu önemsiyor musunuz?' mesele bu." açıklamasında bulundu.

ANGELİNO SÜRECİ

Erden Timur, sol bek transferi süreci için; "Angelino transferinde Leipzig'in CEO'su, "Angelino, başka takımlardan bizim verdiğimiz maaştan çok daha yüksek teklif aldı, biz de kalmasını istiyorduk ama sanki çocukluğundan beri Galatasaray'dan teklif bekliyormuş gibi davrandı." diye bir şey söylemiş." dedi.

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