Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çorum FK'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig 'e yükselen üçüncü ve son takım olan Çorum Futbol Kulübünü tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, Arca Çorum FK camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.