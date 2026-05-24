Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çorum FK'ya tebrik

24.05.2026 21:36

Son Güncelleme: 24.05.2026 21:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çorum FK'ya tebrik
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Çorum FK'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Çorum Futbol Kulübünü tebrik etti.
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, Arca Çorum FK camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı

Çorum ilk kez Süper Lig'de oynayacak.