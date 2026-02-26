Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu

Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Juventus ile oynanan maçın ardından sarı-kırmızılı ekibi kutladı.

Maçtan sonra soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan sarı kırmızılı ekibin başarısını tebrik etti.

Erdoğan "Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu. Gözlerinden öpüyorum." derken Okan Buruk "Biz de çok mutluyuz. Size de doğum günü hediyesi olsun Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtı verdi.

Erdoğan görüştüğü futbolcu Barış Alper Yılmaz'a da "53 numarayla gereğini yaptın. Aferin. Gözlerinden öpüyorum." dedi.