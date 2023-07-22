NTV.COM.TR’ye geri dön

Eren Elmalı'ya Fransa'dan talip: Trabzonspor bonservisini belirledi

Fransa ekiplerinden Nantes, Ankaragücü'nden Lamine Diack'ı transfer etmesinin ardından Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı'yı renklerine bağlamaya çalışıyor. Bordo-mavili ekip ise sol bek oyuncusu için istediği bonservis bedelini belirledi.

Eren Elmalı'ya Fransa'dan talip: Trabzonspor bonservisini belirledi

Nantes, Ankaragücü'nden Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladıktan sonra rotasını 'a çevirdi.

L'equipe'in haberine göre, Bordo-mavililerin sol beki Eren Elmalı'yı transfer etmek isteyen Nantes'ın anlaşmanın olması durumunda 4 yıllık bir sözleşme imzalamayı düşündüğü kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Ayrıca Trabzonspor'un Eren Elmalı için 5 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu aktarıldı.

Eren Elmalı, Trabzonspor formasıyla 47 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 3 asistlik katkı sağladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...