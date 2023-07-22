Eren Elmalı'ya Fransa'dan talip: Trabzonspor bonservisini belirledi

Nantes, Ankaragücü'nden Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladıktan sonra rotasını Trabzonspor'a çevirdi.



L'equipe'in haberine göre, Bordo-mavililerin sol beki Eren Elmalı'yı transfer etmek isteyen Nantes'ın anlaşmanın olması durumunda 4 yıllık bir sözleşme imzalamayı düşündüğü kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU



Ayrıca Trabzonspor'un Eren Elmalı için 5 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu aktarıldı.



Eren Elmalı, Trabzonspor formasıyla 47 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 3 asistlik katkı sağladı.

