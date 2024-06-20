Ergin Ataman açıkladı: NBA'den teklif aldı mı?

Panathinaikos ile Yunanistan Basketbol Lig'inde ve THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan deneyimli başantrenörün açıklamaları şu şekilde:

"MUTLU VE GURURLUYUM"

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Gururlu hissediyorum. Bu şampiyonluklar biraz sıradışı oldu. Avrupa'da büyük bir basktebol kültürüne sahip ama dibe vurmuş bir kulübü alıp bir sene içinde Avrupa şampiyonluğuna taşımak ve bunun değerini gerek kulüp, gerek taraftar, gerekse Yunan spor kamuoyu tarafından bilinmesi ayrı bir gurur meselesi oldu benim için.

Bunun dışında sezon başında bu kulübe geldiğim zaman en önemli söylemlerimden biri 'Olympiakos hegamonyasını yıkmak' olacağıydı. Kimse bu işin bu kadar çabuk olacağını düşünmüyordu. Bunu da gerçekleştirmek çok önemliydi benim için. Hem Olympiakos hegamonyasını yıkmak hem de 17. sıradaki bir takımın bir yıl sonra şampiyonluğa ulaşması spor tarihinde görülmemiş şeyler. Bunu başarmış birisi olarak da mutlu ve gururluyum tabii ki.

"LİGE ÇOK ZOR MOTİVE OLABİLDİK"

EuroLeague şampiyonu olduktan sonra lige dönüp motive olmak çok zordu. Kaybettiğimiz ilk maçta bunu fark ettim. Ne taraftar, ne kulüp, ne biz takım olarak final derbisi havasında değildik. Bende o motivasyonda değildim. OAKA'da kaybettikten sonra Pire'ye gittik ve o atmosferde kazanmak tabii ki çok zor. Hakem kararları. İlk iki maçta Olympiakos'un 57, bizim sadece 23 serbest atış kullanmamız, yaşanan gerginlikler bizi bir anda motive etti. Biz Avrupa'nın en iyi takımıyız ve lig şampiyonluğunu bırakmayacağız dedik. Çünkü şu olacaktı; Olympiakos onlar Avrupa şampiyonu olabilir ama Yunanistan'ın kralı biziz diyeceklerdi. O psikoloji bende ekstra motivasyon yarattı. Çünkü kulüp için Olympiakos'u geçmek en az Avrupa şampiyonluğu kadar değerli. Bütün bunları hissettik. Açıkçası ben de ilk maçı kaybettikten sonra EuroLeague şampiyonu olduk. Burada kazanamazsak da napalım diye düşünüyordum. Bu bir gerçek ama yaşanan tüm olaylar bizi motive etti ve kararlı bir şekilde kalan üç maçı kazandık.

"SADECE SAHADA KAZANILMIYOR"

Aynı zamanda psikolojik bir savaş da kazandık. Maccabi serisi de böyleydi. Hem teknik olarak hem de psikolojik bir mücadele verdik. Zaten bu kadar büyük başarılar sadece sahada atılan basketle kazanılmıyor. Saha dışında da mücadele etmek ve mental olarak güçlü kalıp, psikolojik savaşı da kazanmak gerekiyor.

"NBA'DEN BİR TEKLİF YOK"



Panathinaikos’la bir yıl daha kontratım var. Tabii ki burada çok mutluyum. Ama bir taraftan da profesyonelim. Durumu değerlendireceğim. Kontratı uzatmak istemezlerse önümüzdeki sene serbest kalırım. Dediğim gibi Atina’da güzel bir atmosfer var. Teklif gelirse değerlendiririm. Gelmezse önümüze bakarız. Okyanusun diğer tarafından da beni takip edenlerin olduğunu biliyorum. Artık Euroleague’in en üst seviyesindeyim. Şu ana kadar NBA’den bir teklif yok ama gelirse de orada da en iyisini yapacağımı biliyorum. Gelecek yılın çalışmalarına başladık. Şampiyon ve oturmuş bir kadro. En fazla iki isim gidecek yerine iki kişi gelecek. Bunlar çok önemli oyuncular olacak. Zaten başkan Giannakopoulos sıradan birilerini getirmez.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"



Atina’daki tutku ve ilgiyi bugüne kadar hayatımda hiç görmedim. Sadece taraftar değil. Tüm Atina şehri böyle. Şehrin tamamında müthiş bir coşku hakimdi. Şampiyon olduğumuz maçı bırakın, Pire’de kazandığımız 4. maç sonrası gece saat 2.00‘de 5 bin taraftar bizi OAKA’da karşıladı. Bu çok acayip bir durum. Hayatımda böyle bir şey yaşamamıştım. O tutku zaten bizlere ve takıma da geçiyor.

"EN BÜYÜK HEDEFİM A MİLLİ TAKIM İLE MADALYA KAZANMAK"



Kulüpler düzeyinde bütün kupaları kazandık. 4 farklı Avrupa Kupası’nda şampiyon olduk. Şimdi en büyük hedefim 2025 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım ile madalya kazanmak. Çünkü kaliteli oyunculara sahibiz. Yapmamamız için hiç bir neden yok. Bunu da bir iddia olarak ortaya koyuyorum. Biz 2025 yılında Türk Milli Takımı olarak kürsüye çıkacağız.”