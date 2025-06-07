Ergin Ataman ateş püskürdü! Olympiakos'a çok sert tepki: "Bir daha uyarmayacağım"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ergin Ataman, "5 gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle; 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece üç Olympiacos B.C. avukatının iddialarıyla muhatap oldum. Hiç geri adım atmadım atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA SPOR TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR"



Ataman mesajında "Her ne kadar, spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına olan saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınız ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine bir kara leke olarak geçmiştir" dedi.



"SENİ BİR KEZ DAHA UYARMAYACAĞIM"



Ataman paylaşımını "Son olarak yaptığın açıklamada ‘Ormandan canlı çıktık’ demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar söylüyorum hiç kimse, Avrupa’nın en modern basketbol salonu olan OAKA’ya ‘Orman’; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da ‘Hayvan’ imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili seni bir kez daha uyarmayacağım. Suçluluğunuzu sebeplerini başka yerlerde değil; spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın" ifadeleriyle bitirdi.