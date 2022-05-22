Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyon olarak tarih yazdıklarını söyledi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Real Madrid'i THY Avrupa Ligi Euroleague'de 58-57 mağlup edip kupayı kinci kez üst üste müzesine götüren Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Stark Arena'da düzenlenen basın toplantısında Ataman, "Olağanüstü bir duygu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kulüp tarihine geçtiler. Müthiş bir organizasyon gerçekleştirdiler. Taraftarlara da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Real Madrid'in de karşılaşmada iyi bir performans gösterdiğini aktaran Ataman, "Onlar adına üzgünüm. Son çeyrekte nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Finallerde hücum stratejileri çok da işlemez. Kilitlenen anları çözebiliyoruz. Takımım, NBA takımı seviyesinde. Bu sezon NBA takımı gibi oynamadık ama önceki sezonlarda öyle oynadık" diye konuştu.



Pini Gershon'un ardından 2005'ten sonra Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başantrenör olmasıyla ilgili bir soruya Ergin Ataman, "Müthiş bir duygu. Türk spor adamlarını bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Eminim ki bundan sonra birçok arkadaş bu seviyeye gelecektir. Bu hedeften sonra A Milli Takımı da çalıştıracağım. Hedefim, A Milli Takım'la da madalya kazanmak. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Şu anda ona konsantreyim" cevabını verdi.



Gelecek sezon da Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarına vurgu yapan Ataman, "Biz korkmuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman korkarak ve maçın sonucunu düşünerek çıkmıyoruz. Hep pozitif düşünüyoruz ve bu önemli anlarda bu galibiyetler geliyor" dedi.



Final maçında özellikle son çeyrekte kritik basketler kaydeden Tibor Pleiss'ın performansıyla ilgili de konuşan Ataman, şunları söyledi:



"Mükemmel oynadı. Çok iyi sezon geçirdi. Sistemimiz için çok önemli. Kendisine o güveni aşılıyoruz. Geçen sene Pleiss sakattı. Aynı güveni Sertaç Şanlı'ya da aşılamıştık. Sertaç'a 'Neden ayrılıyorsun, ikinci olan takıma gidiyorsun?' dedim. Şimdi aklından neler geçiyor merak ediyorum."



Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ergin Ataman, şu görüşleri paylaştı:



"Çok üzüntü duyuyoruz. Savaş başladığında da bunu söylemiştim. Bu konuyla ilgili konuşan ilk kişi ben oldum belki. Masum insanlar hayatlarını kaybettiler. Bu inanılmaz bir şey. 2022'deyiz. Bu çağda inanılacak bir şey değil. Spor dünyasındaki yaşananlar da kabul edilemez. Bu gerçekten berbat bir politika. İnşallah Covid-19'u yendiğimiz gibi bu konuyu da çözüme kavuştururuz."

Vasilije Micic

MİCİC: ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde art arda şampiyon olarak çok büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.



Takım arkadaşlarının Dörtlü Final'de çok iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Micic, "Çok büyük bir başarı. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Olağanüstü bir mutluluk yaşıyoruz. Taraftarlarımıza minnettarız. Bu sonuçta rolleri çok büyük" açıklamalarında bulundu.



Micic, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde üst üste 2. kez "En Değerli Oyuncu" seçilmesiyle ilgili, "Bu başarılardan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemde ve Belgrad'da bu şampiyonluğu kazanmak büyük gurur" diyerek sözlerini tamamladı.



DOĞUŞ BALBAY: KUPAYI KALDIRACAK TEK İSİMDİ