Ergin Ataman: Çok kötü oynadık, kazanmayı hak etmedik

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2022'deki Karadağ galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ataman, Karadağ karşısında ortaya koydukları mücadeleden memnun kalmadığını belirterek, "Çok kötü oynadık, maçı kazanmayı hak etmedik. Tek pozitif taraf turnuvaya galibiyetle başlamak oldu. Karadağ takımı kötü bir takım değil. Tecrübeli oyuncuları var. Ancak Türk Milli Takımı'nın bu kadrosuyla çok daha iyi basketbol oynaması gerekirdi. Bu akşam uzunlarımızın feci bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Ayrıca Melih ve Larkin dışında 19'da bir gibi dış atış yüzdemiz var. Şartlar böyle olunca tesadüfen son saniyede maçı kazanmayı başardık." diye konuştu.



Tecrübeli başantrenör, milli oyuncuların bugün formsuz olduğunu anlatarak, "Bundan sonra daha formda olmayı ümit ediyorum. Sistemimiz bu. Bundan sonra sistem değiştiremeyiz. Bu sistem, son 4 yıldır Avrupa basketboluna damga vuran bir sistem. Bu kadrodaki oyuncuların kafalarını toplayıp, en iyi şekilde konsantre olmaları lazım. Şartlar kötü olsa da, çok sönük bir atmosfer olsa da Türk Milli Takımı'nın formasını giydiklerinin bilinciyle öz güven içinde bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayacağımızı ümit ediyorum. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmam söz konusu değil." ifadelerini kullandı.



Ergin Ataman, takımda mental anlamda bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Form olarak maalesef iyi durumda değiliz. Spor çok enteresan bir oyun. Bir gün kötü oynarsınız, Bulgaristan maçında inanılmaz bir hücum performansıyla oynayabiliriz. İşte böyle olmaması lazım. Bu akşam ortaya koyduğumuz oyun çok kötü. Maçı kazandık, ama çok iyiyiz diyemem." değerlendirmesinde bulundu.



Maçın son bölümündeki performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Furkan Korkmaz'ın bu sabah bel spazmı geçirdiğini anlatan Ataman, "Maç saatine kadar oynayıp oynamayacağı belli değildi. Maça da iyi başlamayınca onu kalan sürede oynatmayı planlamıyordum. Ancak ikinci yarı kötü başlayıp, hücumsuz kalınca Furkan'ı devreye soktuk. İyi ki öyle yapmışız." şeklinde görüş belirtti.



Basın toplantısına katılan milli oyuncu Şehmus Hazer de turnuvalardaki ilk maçların her zaman zor geçtiğini vurgulayarak, "Bizim için de öyle oldu. Aslında maça iyi başladık, farkı da açtık. İkinci yarıya kötü başladık. Her ne olursa olsun maçı kazandık. Her geçen gün daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.