Ergin Ataman iddialı konuştu: Finaldeysem kazanırım
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) rakiplerini bir bir eleyerek büyük başarı yakalayan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, büyük final öncesi iddialı konuştu: "Ben finallerde kaybetmeyi sevmem."
12 Dev Adam'ın hocası Ataman ile ay-yıldızlıların kaptanı Cedi Osman, final maçı öncesi Arena Riga'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.
Mükemmel bir şampiyona geçirdiklerini belirten Ergin Ataman, "Her maçta aynı tempoda ve agresiflikte oynadık. Oynadığımız basketboldan zevk aldık. Avrupa şampiyonu ünvanını kazanmak için hazırız." dedi.
"ONLAR SON DÜNYA ŞAMPİYONU"
Rakip Almanya'ya çok büyük saygı duyduklarını ifade eden Ataman şöyle devam etti: "Onlar son dünya şampiyonu. 4-5 yıldan bu yana üst seviyede oynayan tecrübeli oyunculara sahipler. Hazırlığımızı yaptık. Oyuncularımın kupayı kazanabilmek için yarın yüzde 100'lerini sahaya koyacaklarına inanıyorum. Almanya çok iyi bir takım ama şu an bu turnuvada bizim onlardan daha iyi olduğumuza inanıyorum. Finali kazanmak için hazırız."
EuroBasket 2025'te güçlü takımlarla karşılaşmalarının final öncesinde en büyük avantajları olduğunu vurgulayan başantrenör, "Sırbistan, Letonya ve Yunanistan ile oynadık. Her maçta aynı stratejiyi uyguladık. Finalde de bunu yapacağız. Finalde en büyük avantajımızın bu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
"FİNALLERDE KAYBETMEYİ SEVMEM"
Başantrenörlük kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Ataman, EuroBasket 2025 finali için de iddialı konuştu: "Türk takımları Avrupa'da son 10 yılda inanılmaz işler başardı. Türk Milli Takımı, 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra iyi sonuçlar alamadı.
Ancak yarın farklı olacak. İki final oynadık ve kaybettik. Ancak ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Finalleri severim. Eğer finaldeysem kazanırım."
CEDİ OSMAN: KAZANMAK İSTİYORUZ
A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman ise en iyi performanslarını sahaya yansıtarak Avrupa şampiyonu olmak istediklerini söyledi.
Almanya'nın çok güçlü bir takım olduğunu aktaran Cedi, "Şampiyonanın 2 namağlup takımı finalde karşı karşıya gelecek. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hazırız. Herkes çok heyecanlı. Almanya çok iyi bir takım. Onlara çok saygı duyuyoruz. En iyi performansımızı sergileyerek EuroBasket'i kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
- Etiketler :
- Ergin Ataman
- 12 Dev Adam
- Eurobasket