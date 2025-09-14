Ergin Ataman iddialı konuştu: Finaldeysem kazanırım

12 Dev Adam'ın hocası Ataman ile ay-yıldızlıların kaptanı Cedi Osman, final maçı öncesi Arena Riga'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Mükemmel bir şampiyona geçirdiklerini belirten Ergin Ataman, "Her maçta aynı tempoda ve agresiflikte oynadık. Oynadığımız basketboldan zevk aldık. Avrupa şampiyonu ünvanını kazanmak için hazırız." dedi.



"ONLAR SON DÜNYA ŞAMPİYONU"

Rakip Almanya'ya çok büyük saygı duyduklarını ifade eden Ataman şöyle devam etti: "Onlar son dünya şampiyonu. 4-5 yıldan bu yana üst seviyede oynayan tecrübeli oyunculara sahipler. Hazırlığımızı yaptık. Oyuncularımın kupayı kazanabilmek için yarın yüzde 100'lerini sahaya koyacaklarına inanıyorum. Almanya çok iyi bir takım ama şu an bu turnuvada bizim onlardan daha iyi olduğumuza inanıyorum. Finali kazanmak için hazırız."



EuroBasket 2025'te güçlü takımlarla karşılaşmalarının final öncesinde en büyük avantajları olduğunu vurgulayan başantrenör, "Sırbistan, Letonya ve Yunanistan ile oynadık. Her maçta aynı stratejiyi uyguladık. Finalde de bunu yapacağız. Finalde en büyük avantajımızın bu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.