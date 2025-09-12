Ergin Ataman soyunma odasında konuşulanları anlattı: "Acele etmeyin, durum değişti dedim"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.



12 Dev Adam'ın başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ataman'ın tarihi maç sonrası sözleri:



"BU TARİHİ GALİBİYET ARMAĞAN OLSUN, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



"Bu şanlı galibiyet tüm ülkemize armağan olsun! Yunanistan’ı yenip finale çıkmak yetmez, burada şampiyon olacağız inşallah. Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına. Burada şampiyon olacağız inşallah!"