Ergin Ataman tepkisi! Fenerbahçe Milli Takım'a sporcu göndermeyecek

Fenerbahçe Ergin Ataman'ın A Erkek Milli Takımı'nda görev aldığı sürece basketbol milli takımına sporcu göndermeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şı ifadelere yer verildi:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.



Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları “Milli Takım Başantrenörlüğü” saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.



Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

"ÖZÜR AÇIKLAMASI TARAFIMIZCA YOK SAYILMAKTADIR"



Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.



ERGİN ATAMAN'A SPORCU AMARGOSU

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs; ‘saygınlık, tarafsızlık gibi’ olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."

"MİLLİ TAKIM HOCASINA YAKIŞMIYOR"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ATAMAN'DAN ÖZÜR

Ataman, Fenerbahçe'den özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:



"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basına da yansıyan '3-1' hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım Fenerbahçe camiasından özür dilerim."



NE OLMUŞTU?



Ataman, basketbolda Panathinaikos ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında 3-1'lik derbi maçın skoruna göndermede bulunmuştu.



Ataman’ın oğlu Sarp Ataman ise yaptığı paylaşımla Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 5-0 mağlup ettiği derbiyi işaret eden bir göndermede bulundu.