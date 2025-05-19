Ergün Penbe'nin yeni takımı belli oldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynama fırsatını son hafta kaçıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirdi.

Futbolculuk döneminde Galatasaray'la 2000 yılındaki UEFA Kupası dahil şampiyonluklar yaşayan, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da forma giyen Penbe, Kırmızı-siyahlıların yeni teknik patronu oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Penbe futbolculuk döneminin ardından Hacettepe, Kartalspor, Erciyesspor, Giresunspor, İnegölspor, Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor ve son olarak bu sezon Yeni Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yapmıştı.