Eric Bailly'e eski takımı talip oldu

Beşiktaş'a sezon başında Manchester United'dan bonservis bedelsiz olarak transfer olan Eric Bailly'nin eski takımı, Fildişi Sahilli oyuncuyu değerlendirmeye aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek isteyen Villarreal'in Eric Bailly'i bir seçenek olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarla boğuşan ve beklentiyi karşılayamayan Bailly'nin de Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Eric Bailly 2016 yılında Villarreal'den Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.