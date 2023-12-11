Eric Bailly'e menajerden tehdit mesajı: "Seni lanetledim"

Eric Bailly, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada iki penaltıya sebebiyet vererek maça damga vurdu.

İngiliz basınına göre, karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncu Eric Bailly'nin tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı.



Beşiktaş'a transfer olmasının ardından borcu olduğu gerekçesiyle bir menajer tarafından tehdit mesajları gönderildiği öne sürüldü.

"LANETİM SENİN ÜZERİNDE"

Söz konusu menajerin derbinin ardından "Yaptırdığın penaltıları izledim. Benim lanetim senin üzerinde olacak. Sen adam değilsin" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜVENLİK PROBLEMİ HALİNE GELDİ"

Eric Bailly'nin menajeri ise, " Eric'e bu adamla aracı olmasıyla ilgili bir anlaşma yapıp yapmadığını sordum bana yapmadığını söyledi. Bailly durmadan bu adam tarafından borcu olduğu gerekçesiyle tehdit mesajları alıyor.

Kendisinin Beşiktaş'a transferinde aracı olduğunu iddia ediyor. Bu artık FIFA'dan ziyade bir güvenlik problemi haline geldi." diye konuştu.