Erik Ten Hag'ın koltuğu sallantıda: Manchester United'ta Terzic sesleri

Manchester United'ta teknik direktör Erik Ten Hag ile yolların ayrılması durumunda yerine gelecek yeni antrenör belli oldu.

Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde 7 maça çıkarken, topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son 5 resmi maçta ise galibiyet alamayan Erik Ten Hag için ayrılık çanları çalıyor.

Hollandalı çalıştırıcının United'ın üst düzey yetkililerinin geçtiğimiz Salı günü Londra'da 6 saat süren bir toplantı yapmasının ardından kovulmamasına karar verildi.

Ancak milli aranın ardından Manchester United'ın kötü gidişatının sürmesi durumunda görevden alınacağı kaydedildi.

The Sun'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın Erik Ten Hag'ın görevden alınması durumunda teknik direktörlük için Edin Terzic'i düşündüğü öne sürüldü.

EDIN TERZIC'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Terzic, Alman devini Şampiyonlar Ligi finaline taşıdığı Borussia Dortmund'dan Haziran ayında kendi isteğiyle ayrıldığından beri kulüpsüz durumda.

Antrenörlük belgelerini Graham Potter ve Kırmızı Şeytanlar'ın ikonu Nemanja Vidic'in yanında tamamlayan 41 yaşındaki Terzic, Dortmund'a ilk olarak 2010 yılında gözlemci ve yardımcı antrenör olarak katıldı.

2013'te Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcısı olarak çalışmak üzere takımdan ayrılan Terzic, 2015'te ise West Ham United'a geçti.

2018'de Dortmund'a A takım yardımcı antrenörü olarak dönen Terzic, Lucien Favre'nin görevden alınmasının ardından Aralık 2020'de sezonun geri kalanında geçici teknik direktör olarak göreve getirildi.

Dortmund'un finalde RB Leipzig'i 4-1 yenerek DFB-Pokal'ı kazanmasına yardımcı oldu.

ŞAMPİYONLUĞU GOL FARKIYLA KAÇIRDI

Terzic, Dortmund'daki ilk sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu gol farkıyla Bayern Münih'e kaptırdı ancak 2024-25 sezonunu beşinci sırada tamamladı.

Deneyimli antrenör Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybettikten yaklaşık iki hafta sonra şok bir kararla Dortmund'dan ayrıldı ve görevini Nuri Şahin'e devretti.