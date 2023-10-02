Erik ten Hag'tan Altay Bayındır açıklaması: Galatasaray maçında oynayacak mı?

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'ın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu ve maçı kazanmak için bu kaliteyi savunmaları gerektiğini belirtti.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında yarın deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Old Trafford'ta TSİ 22.00'de başlayacak olan karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag ve futbolculardan Raphael Varane açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın önemli oyunculara sahip olduğunu belirten ten Hag, "Galatasaray'ın kalitesinin farkındayız. Bu kalite sadece Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'ye ait değil. Ayrıca Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi önemli oyuncuları da var. Angelino ofansif anlamda takıma çok fazla katkı sağlıyor. Takım olarak kaliteye sahipler. Bu kaliteyi savunmamız ve doğru sonucu almak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." diye konuştu.



"ALTAY ANTRENMANLARDA ÇOK İYİ BİR İZLENİM BIRAKTI"



Manchester Unitefd'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili konuşan ten Hag, "Altay, yarın oynayacak mı göreceğiz. Lig Kupası'nda Andre Onana'yı oynattık çünkü Altay'ın İngiltere standartlarına adapte olması gerekiyor. Altay bir gelişim içerisinde. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim bıraktı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kadromuzda bizim için iyi işler yapacak iki doğru kaleciye sahip olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.