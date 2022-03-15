Eriksen ve Omar yeniden Milli takıma çağırıldı

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Danimarkalı futbolcu, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla geçen ay sahalara dönmüştü. Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan futbolcu, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı.

Danimarka Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın 26 Mart'ta Hollanda ve 29 Mart'ta Sırbistan ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı.



Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson ve Trabzonspor'da forma giyen santrafor Andreas Cornelius de Danimarka Milli Futbol Takımı'na çağrıldı.



GALATASARAYLI OMAR NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞIRILDI

Havai fişek kazası nedeniyle 31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi gözlerinden yaralanan ve 13 aylık aranın ardından yeniden formasına kavuşan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 15 ay sonra tekrar ülkesinin milli takım aday kadrosuna çağrıldı.



Norveç Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre Elabdellaoui, 25 Mart'ta Slovakya ve 29 Mart'ta Ermenistan ile oynanacak hazırlık maçlarının 25 kişilik aday kadrosunda yer aldı.



30 yaşındaki sağ bek, şimdiye kadar 49 kez milli takım formasını giydi.



Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'nda en son UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim 2020'de Kuzey İrlanda'ya karşı oynanan maçta forma giymişti.