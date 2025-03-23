Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final: Arkas Spor kupada zafer peşinde
Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final'e kalan Arkas Spor, yarın Rize'de gerçekleşecek yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Rize Yenişehir Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak mücadele öncesi Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Kupayı İzmir'e getirme hedefindeyiz. Fenerbahçe'yi yenerek Halkbank-İstanbul Gençlik Spor galibiyle finalde karşılaşmak öncelikle amacımız olacak. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi. Arkas Spor finale yükselmesi halinde aynı salonda 25 Mart Salı günü finalde kupa için sahaya çıkacak.
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