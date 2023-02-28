Erkeklik hormonu testi engel olmuştu: Barbra Banda için karar verildi

Tokyo Olimpiyatları'nda Hollanda ve Çin'e karşı arka arkaya hat-trick yapan Zambiya Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Barbra Banda, haziran ayında Real Madrid ve temmuz ayında Afrika Uluslar Kupası için yapılan testleri geçemedi.



Sebep olarak ise kanındaki erkeklik hormonunun (testosteron) yüksek çıkması gösterildi.



Testosteron seviyesi yüksek çıkan Barbra Banda, Zambiya Milli Takımı ile Afrika Kadınlar Kupası'nda mücadele edemedi.

DÜNYA KUPASI İÇİN KARAR VERİLDİ

Ancak, aynı zamanda profesyonel boksör olan Zambiya kaptanı, Dünya Kupası'nda mücadele edebilecek.



2015 yılında ise Zimbabwe Kadın Milli Takımı, Banda'nın erkek olduğunu iddia ederek sahayı terk etti.



Banda, Olimpiyat Oyunları'nda üst üste hat-trick yapan ilk kadın futbolcu olmuştu.