Erken veda dünyayı da şaşırttı. "Yıkılan hayaller"

Türkiye 'nin Dünya Kupası 'na erken vedası, Avrupa basınını da şaşırttı.

Önde gelen futbol ülkelerinde gazeteler Arda Gülerli, Kenan Yıldızlı milli takımın elenmesini sayfalarına taşıdı.

İspanya'da Marca, Arda Güler'in "Allahım neden" sözlerini başlık yaptı, haberde "iki maçın ardından Türkler kupanın dışında kaldı. 2 mağlubiyet, sıfır gol ve bitti. Dünya Kupası'na damga vurması beklenen takıma büyük bir darbe aldı." ifadeleri kullanıldı.



“YIKILAN HAYALLER”

İtalya'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız öne çıktı.

La Gazetta Dello Sport, "Galarza golü attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Montella'nın Türkiyesi elendi" ifadeleriyle haberi duyurdu.

Tuttosport "Yıkılan hayaller" başlığını attı. Gazete Kenan Yıldız'ın Juventus'ta beklentilerin uzağında kalan sezonun ardından milli takımla da büyük bir şok yaşadığını vurguladı.

ALTIN JENERASYONA VURGU

İngiltere'de The Guardian da haberini milli takımın yıldızlarını öne çıkararak verdi. "Arda ve Kenan'ın önderlik ettiği altın jenerasyonun küresel çapta iz bırakması bekleniyordu. Ancak futbolcular ve teknik heyet, amerika maçı öncesinde sert bir tepkiyle karşılaşacaklar." ifadeleri kullanıldı.

BBC Türkiye'nin 2 maç sonunda elenmesini, Arda Güler'in fotoğrafıyla haberleştirdi.