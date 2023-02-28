Erling Haaland için dev sponsorluk anlaşması

Manchester City'nin sezon başında 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Erling Haaland, Premier Lig'de gösterdiği üst düzey performans ile dikkat çekiyor.



Norveçli yıldız forvet, City ekibiyle 33 maçta 33 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Haaland, attığı goller ile de bonus ve ekstra maddeler sayesinde kazancını katlamaya devam ediyor.



Basında yer alana haberlerde, Premier Lig temsilcisinin Norveçli golcüye yıllık 30 milyon Euro maaş ödediği ifade edilirken haftalık kazancının ise 1 milyon euruyo geçtiği söyleniyor.

YILLIK 24 MİLYON DOLAR



İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre; 22 yaşındaki genç yıldız, yeni sponsorluk anlaşması ile servetine servet katacak.

Amerikan spor şirketi ile sponsorluk anlaşması Ocak 2022'de sonlanan Haaland, sözleşmeyi çok daha yüksek rakamda yenileme hazırlanıyor.



Haberde, spor giyim markasının Norveçli yıldız ile 24 milyon dolar karşılığında anlaştığı belirtildi.

İmzaların atılmasının ardından Erling Haaland'ın yıllık gelirinin 50 milyon seviyesini aşması bekleniyor.