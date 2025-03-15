Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig’de 29. haftanın 5 karşılaşmayla devam ettiği cumartesi gününde, Manchester City, Norveçli golcüsü Erling Haaland’ın tarihe geçtiği maçta Brighton & Hove Albion ile 2-2 berabere kaldı.



Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 11. dakikasında penaltıdan ağları sarsan Haaland, Alan Shearer'ın 100 maçta 100 gole katkı sağlama rekorunu kırarak, lig tarihinde 94 maçta 100 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.



Brighton, Pervis Estupinan'ın 21. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Alman forvet Ömer Marmuş’un 39. dakikadaki golüyle yeniden öne geçen ev sahibi ekip, Abdullah Khannous’un 48. dakikada attığı gole engel olamayarak üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.



Bu sezon ligdeki 6. beraberliğini alan Manchester City, 48 puanla 5. sırada yer alırken, Brighton 47 puanla 7. sırada bulunuyor.