Erling Haaland, Premier Lig'de "100'ler Kulübü"ne girdi

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Fulham ile Manchester City takımları karşı karşıya geldi. Bu sezon evinde başarılı bir grafik sergileyen Manchester ekibi dış sahada ise oynadığı 6 maçında 4'ünde puan kaybı yaşadı. Pep Guardiola'nın öğrencileri Fulham deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk yarıyı Erling Haaland, Reijnders ve Philip Foden'ın golleriyle 3-1 üstün tamamlayan City, 2. yarıda Foden ve Berge'nin kendi kalesine attığı golle skoru 5-1'e getirdi. Ev sahibinde ikinci yarı oyuna giren Chukwueze takımı adına 2 gol kaydederek 78'de farkı 1'e indirdi. Son düdüğün ardından konuk ekip sahadan 5-4'lük skorla galip ayrıldı. Haaland, karşılaşmayı 1 gol, 2 asistle tamamladı.



Manchester City bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Fulham 17 puanda kaldı.

HAALAND, 100 GOLE 111 MAÇTA ULAŞTI



Mavilerin ilk golünü atan Haaland, bu sezon ligde 15. golünü kaydetti. Manchester ekibinde 4. sezonunu geçiren ve bireysel performansında birçok rekor kıran Haaland, bugün de “Premier Lig'de 100 gole ulaşan” futbolcular arasına girdi. 25 yaşındaki forvet aynı zamanda 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Uzun yıllar liste başında olan Alan Shearer, 100 golü 124 maçta kaydederken, Harry Kane 141 maçta bu ünvana sahip olmuştu. Manchester City'nin eski yıldızı Sergio Agüero ise 147 maçta 100 golü atması kayıtlara geçti.